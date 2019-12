Arsenals mardröm - Chelsea vände underläge till seger sent i London-derbyt

Efter att Unai Emery fick sparken som tränare för Arsenal utsågs Mikel Arteta som permanent ny manager. Tidigare i veckan gjorde Arteta sin första match som ansvarig för sitt nya lag, då man spelade 1-1 borta mot Bournemouth. I dag väntade spanjorens första hemmamatch som Arsenal-manager när Chelsea gästade Emirates Stadium i ett London-derby.

Chelsea hade den första heta chansen att ta ledningen med ett skott från Mason Mount som Bernd Leno i Arsenals mål räddade. I stället var det Arsenal som skulle ta ledningen i matchen efter 13 minuters spel, när Pierre-Emerick Aubameyang nickade in ett inspel från vänster. Målet var gabonesens 13:e för säsongen i ligan.

Arsenal såg ut att kunna hålla undan och ta sin första seger under sin nye tränare, men i den 83:e minuten kom Chelseas kvittering till 1-1 efter att Bernd Leno helt missbedömt ett inlägg och missat bollen, vilket gjorde att Jorginho enkelt kunde lägga bollen i mål.

I den 87:e minuten fullbordade sedan Tammy Abraham Chelseas vändning, när han satte 2-1 från nära håll, hans första mål i ligan på fem matcher.

Resultatet stod sig matchen ut, och gör att Chelsea ligger kvar på fjärde plats i Premier League-tabellen. Arsenal ligger efter 20 omgångar på en blygsam tolfteplats i tabellen, och dagens förlust var lagets fjärde raka på hemmaplan i alla turneringar - det är första gången det händer sedan 1959 för klubben.

Härnäst åker ”The Blues” till Brighton för sin nästa match på nyårsdagen. Arsenal tar emot Manchester United hemma på Emirates på nyårsdagen i sin nästa match.

Startelvor:

Arsenal: Leno - Matiland-Niles, Chambers, David Luiz, Saka, Torreira, Guendouzi, Nelson, Özil, Aubameyang, Lacazette

Chelsea: Kepa - Rudiger, Tomori, Zouma, Azpilicueta - Kanté, Kovacic - Emerson, Mount, Willian - Abraham

⏬ - Arsenal lose four consecutive home fixtures in all competitions for the first time since November to December 1959. #ARSCHE