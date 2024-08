Arsenals skadesmäll: Merino borta i flera veckor

Efter fjolårets andraplats i Premier League har Arsenal fortsatt att rusta upp truppen under sommarens övergångsfönster. In har både Riccardo Calafiori och Mikel Merino kommit. Men under fredagen lämnar Mikel Arteta ett dystert besked.

I samband med presskonferensen inför lördagens möte med Brighton meddelar nämligen Arsenal-bossen att Merino har drabbats av en skada och troligtvis blir borta under flera veckors tid.

- Det är väldigt olyckligt. Han kolliderade i går och har fått en axelskada. Det ser ut som att han kommer att vara borta från spel i några veckor, säger Arteta enligt Football London och fortsätter:

- Han var riktigt exalterad och allt såg riktigt bra ut. Han landade på marken och "Gabi" (Gabriel Magalhães) landade på honom. Det ser ut som att han troligtvis har en mindre fraktur.

Mikel Merinos flytt från Real Sociedad blev presenterad tidigare under veckan. Således skulle matchen mot Brighton inneburit en möjlighet till debut. Men så blir alltså inte fallet.

Efter lördagens match väntar ett landslagsuppehåll. Där har Merino lämnats utanför den spanska truppen på grund av skadan.