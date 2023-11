Arsenals smäll: Vieira opererad - blir borta i veckor

Arsenal har haft en problemfylld månad med skador på bland andra Gabriel Jesus, Martin Ödegaard och Ben White. Dessutom har Jurriën Timber, Thomas PArtey och Emile Smith Rowe varit borta under en längre tid.

Nu kommer en ny smäll för Londonklubben.

Fabio Vieira är skadad och kommer att tvingas stå vid sidan under en period.

- Vieira opererade ljumsken i går och han kommer att bli borta i flera veckor. Vi förväntar oss inte att han kommer tillbaka under den här sidan av vinteruppehållet, säger tränaren Mikel Arteta i ett uttalande enligt journalisten Fabrizio Romano.

Fabio Vieira har gjort ett mål och tre assist på åtta Premier League-matcher den här säsongen.

