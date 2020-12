Arsenals uppges ha spricka i spelartruppen - men bas tar Arteta i försvar: "Det är inte sant"

Arsenal är i kris efter en tuff start på den här säsongen i Premier League. London-laget föll i helgen mot Burnley och har därmed nu fem raka matcher utan seger i ligan. Arsenal vann senast i ligan den 1 november mot Manchester United och är nu på 15:e-plats med ynka fem poäng ner till Fulham på nedflyttningsplats i den engelska högstaligan.

Chefstränaren Mikel Arteta gör samtidigt sin första hela säsong som huvudtränare i klubben, och är nu under diskussion. Är Arteta rätt man att leda klubben framöver?

ANNONS

Nu menar Arsenals tekniska direktör Edu att ledningen står bakom Arteta.

- Jag kan se en stor, stor, stor och vacker framtid. Det är väldigt konstigt att säga det just nu, men jag måste vara rättvis. Det är så jag ser på det. Jag vet också om att det alltid har varit och är en stor utmaning. Vi måste ha tålamod. Jag vet dock att det är svårt att be om tålamod när det gäller Arsenal, då alla har pratat om det under en lång tid, säger Edu enligt engelska tidningen Daily Mirror och fortsätter:

- Men jag vill meddela att allt är bra internt, även om resultaten inte är med oss. Jag tror på att det kommer att bli en förändring väldigt snart. Jag tror att klubben behöver stabilitet nu. Vi har ställts inför många förändringar. Det handlar inte om Edu eller Mikel. Det handlar om stabilitet. Nu är det tid för att vara en stabil klubb, internt och externt. Vi behöver det. Sedan vi kom in har vi förändrat, förändrat och förändrat. Nu är det tid för att vi ska vara stabila och hålla ihop på samma gång.

ANNONS

Edu menar även vidare att spelarna fortsatt har förtroende för Arteta.

- Jag ser spelarna. Alla tror på det vi gör, och det är budskapet. Jag har hört i pressen att några av spelarna inte tror på Mikel och att Mikel och David (Luiz) inte pratar. Det är inte sant. Det som inte är sant internt ska inte byggas upp till något stort externt. Vi är i en process för att ha en underbar framtid, säger Edu.

Engelska tidningen The Telegraph uppger ändå att det just nu finns en stor spricka i Arsenals omklädningsrum. Enligt tidningen rör det sig om olika "rivaliserande grupper som skapar fientlighet och försvårar Artetas försök till återuppbyggnad". Arsenal ställs härnäst under onsdagskvällen mot Southampton hemma i Premier League.