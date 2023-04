Arteta stöttar Saka - efter straffmissen

Bukayo Saka stod för en kostsam straffmiss senast mot West Ham men det råder inget tvivel kring vem som tar nästa straff för Arsenal.

Under presskonferensen som Mikel Arteta höll under torsdagen inför "Gunners" möte med Southampton under fredagen fick spanjoren frågan om Saka fortfarande är första straffskytt.

- Ja, om inte så kliver jag in på planen och kastar bollen til honom så jag ser till att han tar nästa straff.

Bukayo Saka har tidigare under sin karriär missat viktiga straffar, mot Italien i EM-finalen på Wembley blev Saka syndabock och det är en händelse som hjälpt talangen, enligt Arteta.

- Erfarenheter hjälper. Det han gick igenom var tufft på ett sätt men på ett annat sätt, för någon som såg på det annorlunda, var det något vackert och en stor upplevelse för honom, säger han enligt Sky Sports och fortsätter:

- Jag tror att det hjälpte honom och inte bara honom utan också människorna runt honom att förstå hur man behöver reagera, han kommer igen.

Arteta gav också beskedet att William Saliba samt Oleksandr Zintjenko missar mötet med Southampton.