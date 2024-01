Athletic: Gabriel Jesus väntas missa Liverpool-mötet

Under söndagen ställs Arsenal mot Liverpool i FA-cupens tredje omgång. Inför mötet har tränaren Mikel Arteta och Co drabbats av en skadesmäll, uppger The Athletic-journalisten David Ornstein.

Uppgifterna gör gällande att Arsenal-stjärnan Gabriel Jesus inte väntas komma till spel i stortmötet på grund av en knäskada. Bekymret ska inte vara allvarligt och brasseforwarden väntas vara tillbaka inom kort.

Gabriel Jesus har haft vissa skadebekymmer den här säsongen och står noterad för sju mål och tre assist på 21 tävlingsmatcher.