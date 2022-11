Athletic: Haalands succé avgörande faktor för Guardiolas förlängning

Josep Guardiola skrev under onsdagen på ett nytt kontrakt med Manchester City till sommaren 2025. Spanjoren, som anslöt under 2016, har redan lett City till fyra Premier League-titlar och sju engelska cuptitlar, och hoppas nu på fler framgångar framöver.

Nu rapporterar The Athletic om en avgörande faktor för Guardiolas förlängning - den norske succéforwarden Erling Braut Haaland. Enligt The Athletic var Guardiola fast besluten om att få in Haaland i somras, och norrmannens målsuccé i höst sägs vara en nyckelfaktor för att han i slutändan bestämde sig för att skriva ett nytt avtal.

Haaland, som anslöt från Borussia Dortmund, är den här säsongen noterad för 23 mål och tre assist på 18 framträdanden med Manchester City.