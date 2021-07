Åtta månader efter otäcka skadan - Jimenez tillbaka i spel

Det var i bortamötet med Arsenal förra säsongen som Wolverhampton Wanderers mexikanske anfallare Raul Jimenez åkte på en otäck skallfraktur, och missade därmed resten av säsongen.

I dag var anfallaren tillbaka på planen igen när Wolves spelade en träningsmatch mot Crewe Alexandra.

"Åtta månader av hårt arbete och rehabilitering har lett fram till det här ögonblicket. Vi är alla stolta över dig, och så glada över att se dig tillbaka på planen", skriver Wolves på sitt twitterkonto.

Crewe vann matchen med 1-0. Wolves inleder Premier League-säsongen borta mot Leicester City 14 augusti.

