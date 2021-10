Aubameyang brände straff men satte returen i Arsenals seger

Det blev irriterat direkt i matchinledningen mellan Arsenal och Aston Villa. Aaron Ramsdale fick bollen mot sig, och fick hjälp av Gabriel Magalhaes som täckte bollen tills den var i straffområdet och Ramsdale kunde plocka upp den. Det uppskattades inte av Ollie Watkins, som då drog ner Magalhaes och fick syna det gula kortet efter en hetsig diskussion. Det är det snabbaste gula kortet i PL den här säsongen, efter bara 61 sekunder.

I sekvensen efter fick Pierre-Emerick Aubameyang en chans, där han försökte sig på en cykelspark. Istället för in i mål gick bollen till Bukayo Saka, som sköt över ribban.

Aubameyang hade strax därefter en boll i mål, men domaren hade redan blåst för frispark till Villa efter att Lacazette krigat sig genom försvaret. Det fortsatte vara Arseanl som anföll, där Thomas Partey efter 20 minuter satte ett skott i målramen. I situationen efter fick Partey dock utdelning, där han nickade in bollen i mål och satte 1-0.

Innan paus utökades ledningen till 2-0. Arsenal tilldömdes en straff i allra sista sekund. Aubameyang klev fram, men Emilano Martinez räddade. Det slutade dock lyckligt ur Arseanl-ögon, där Aubameyang själv satte in returen. I andra halvlek utökade Emile Smith-Rowe ledningen. Han drev upp bollen längs kanten och lyckades få in den i mål, via stolpen.

I slutet av matchen reducerade Aston Villa, där Jacob Ramsey satte in bollen. Jobbet gjordes dock av Leon Bailey, som spelade fram till ett bra läge rakt framför boll. Där snodde Ramsey bollen framför fötterna och placerade in den.

Här är lagens startelvor.

Arsenal: Ramsdale - Tomiyasu, White, Magalhaes, Tavares - Thomas, Lokonga - Saka, Smith-Rowe, Aubameyang - Lacazette

Aston Villa: Martinez - Konsa, Tuanzebe, Mings - Cash, McGinn, Luiz, Buendia, Targett - Ings, Watkins