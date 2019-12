Aubameyang poängräddare i Ljungbergs debut - Arsenal kryssade mot Norwich

Efter en tid av sämre resultat valde Arsenal att sparka tränaren Unai Emery i fredags. Ersättaren blev Fredrik Ljungberg, som i sin första match som Arsenal-tränare ställdes mot Norwich på bortaplan.

Då valde Ljungberg att starta med mittbacken Shkodran Mustafi som därmed gjorde sitt första framträdande i Premier League den här säsongen. Arsenal började bra då Lacazette tidigt i matchen fick en jättechans framför mål efter flipperspel men fransmannens avslut blev misslyckat. Nästa möjlighet kom i tionde minuten när Mustafi nådde högst på en hörna, Tim Krul kom på mellanhand och nicken var på väg in i mål. Men just före mållinjen slogs den bort av Hernandez i Norwich.

I stället var det stjärnan Teemu Pukki som återigen skulle skriva in sig i målprotokollet. I 21:a minuten kontrade hemmalaget, finländaren tog emot bollen utanför straffområdet, vände runt och sköt via Mustafi in sitt sjunde ligamål.

Några minuter senare tog bollen på Norwich back Christoph Zimmermanns arm, tysken menade att han blev knuffad men domaren blåste straff. Fram stegade Pierre-Emerick Aubameyang men straffen var tam och Krul räddade.

Därefter uppstod det kaos och VAR-reprisen visade att Norwich-spelare rört sig för tidigt in i straffområdet. Därmed fick Aubameyang en ny chans till revansch och denna gång var 30-åringen resolut och sköt hårt in kvitteringen från elva meter.

Men Carrow Road skulle explodera på nytt, efter en fin omställning från Norwich på vänsterkanten spelades bollen in till unge Todd Cantwell som vackert placerade in 2-1 i bortre hörnet. 21-åringen nätade även mot Everton i förra omgången.

I början av andra halvlek ville Arsenalspelarna på nytt ha hands efter att ett inspel återigen tagit på en Norwich-spelares hand men denna gång kom ingen avblåsning. Arsenal skulle dock komma tillbaka på nytt, återigen genom Aubameyang som stod rätt placerad i straffområdet på en hörna. Bollen studsade fram till den gabonesiske anfallaren som dunkade dit 2-2 i 57:e minuten.

Det här var en match som svängde fram och tillbaka och Norwich var centimeter från att ta ledningen på nytt, detta efter slarv från bortalaget. Kenny McLean bröt igenom och avslutade, då stod Bernd Leno för en fantastisk räddning och lyckades via stolpen hålla tätt. Därefter fick tysken ingripa på nytt med en parad på Pukkis avslut från nära håll.

På övertid bröt Max Aarons in i straffområdet och avslutade, skottet som styrdes tvingade Leno till en ny kvalitetsräddning. Tillsammans med Aubameyang var Leno högst bidragande till att matchen slutade 2-2.

- Vi måste jobba med vårat omställningsspel. Vi dominerar, de lyckas kontra på oss alldeles för lätt och det är så de får sina mål, säger Ljungberg till Sky Sports.

Startelvor:

Norwich: Krul - Aarons, Zimmermann, Godfrey, Byram - Trybull, Amadou - Cantwell, McLean, Hernandez - Pukki

Arsenal: Leno - Chambers, Mustafi, Luiz, Kolasinac - Xhaka, Guendouzi - Willock, Özil, Aubameyang - Lacazette