Austin hjälte för Southampton - bröt Arsenals monstersvit

Arsenal hade inför mötet med Southampton 22 raka matcher utan förlust och jagade i eftermiddag en ny seger för att hänga på konkurrenterna i toppen av tabellen i Premier League. Då blev det i stället en missräkning och i slutändan en bruten svit.

Southampton spräckte en bit in i första halvlek nollan. Anfallaren Danny Ings hittade rätt med pannan efter ett inlägg från vänsterkanten och skallade in 1-0, bakom Laurent Koscielny, som inte kom rätt till vid inspelet.

Glädjen för nytillträdde Ralph Hasenhüttl blev dock kortvarig och bara minuter efter hemmalagets ledningsmål kom kvitteringen. Henrich Mchitarjan följde Ings exempel och nickade in 1-1. Det var inte sista gången nätet rasslade till i första halvlek. Åter var det genom Ings, som slog till med pannan och gav Southampton ledningen igen.

I andra halvlek svängde matchen ytterligare. Arsenal-tränaren Unai Emery gjorde ett offensivt byte genom att ersätta Hector Bellerin med Alexandre Lacazette och fick några minuter in i andra halvlek se fransmannen spela fram Mchitarjan centralt i banan som sköt via en motståndare och in i mål till 2-2.

När matchen såg ut att gå mot en delad poäng, så blev det ytterligare ett nickmål. Inhopparen Charlie Austin höll sig framme i straffområdet till 3-2 och seger för Southampton på St. Mary's Stadium.

- Vi visste att inläggen skulle bli farliga och vi hade jobbat på det hela veckan. Jag var där och skulle skicka iväg dem, säger tvåmålsskytten Danny Ings enligt BBC.

Arsenals förlustfria svit blev därmed bruten och laget tappade poäng till övriga konkurrenter i toppen av tabellen, då både Chelsea och Tottenham vann i helgen.

- Vi var inte koncentrerade under alla 90 minuter. Det fanns perioder, där vi inte försvarade oss bra som ett lag. Southampton förtjänar beröm. De hade en matchplan och höll sig till den, men det är en besvikelse för oss, säger Arsenal-mittfältaren Alex Iwobi enligt BBC.

Startelvor:

Southampton: McCarthy - Valery, Bednarek, Vestergaard, Yoshida, Targett - Hojbjerg, Oriol Romeu, Armstrong, Redmond - Ings.

Arsenal: Leno - Bellerín, Lichtsteiner, Koscielny, Monreal - Torreira, Guendouzi, Xhaka - Iwobi, Aubameyang, Mchitarjan.