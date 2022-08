Avslöjar: Chelsea jagar succémålvakten - klubben vägrar släppa

Nicky Evrard var ett stort utropstecken under sommarens mästerskap i England. Den 27-åriga målvakten spelade även en stor roll i att Belgien tog sig till en historisk kvartsfinal.

Och sedan dess har flera storklubbar runt om i världen haft ögonen på Evrard.

Nu kan Fotbollskanalen avslöja att Chelsea jagar målvakten - men belgiskans nuvarande klubb, OH Leuven vill inte släppa henne.

Till saken hör att Chelseas förstemålvakt, Ann-Katrin Berger nyligen diagnostiserats med cancer - och att Evrard då med största sannolikhet väntas ersätta henne om storklubben lyckas få loss henne från Leuven.

Det skulle även innebära att Evrard då skulle komma att konkurrera med svenska landslagsmålvakten, Zecira Musovic.

Kontraktet med Leuven sträcker sig till 2023.

