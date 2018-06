Bekräftat - Wilshere lämnar Arsenal: "Ville stanna"

Arsenals engelske stjärnmittfältare Jack Wilshere, 26, kom till Arsenals ungdomslag redan 2001 och har sedan dess tagit sig upp genom klubbens ungdomslag och upp i A-laget. I dag meddelade stjärnan att hans karriär i klubben i sommar får ett slut. Han väljer nu att lämna Arsenal, då hans kontrakt går ut den sista juni i år.

Wilshere blev erbjuden ett nytt kontrakt, men berättar i ett långt och känslosamt brev på Instagram om varför han trots det väljer att lämnar Arsenal efter 17 år i klubben.

"Min intention genom de här diskussionerna (om ett nytt kontrakt) har alltid varit att fortsätta att vara en Arsenal-spelare. Jag har varit i Arsenal i 17 år och jag har alltid känt mig som en del av klubben. Min önskan var att stanna och fakta är att jag tänkte signera ett kontrakt som var värt mindre ekonomiskt för att få fortsätta i klubben", skriver Jack Wilshere i ett känslosamt brev på sitt Instagram-konto.

"Jag är säker på att alla förstår att jag, vid den här tidpunkten i mitt liv och i min karriär, behöver regelbunden speltid och efter mötet med Mr. Emery (Unai), så fick jag en känsla av att det skulle bli svårt för mig att få det i Arsenal", skriver han vidare på Instagram.

Wilshere minns även tillbaka till de fina stunderna han hade i Arsenal.

"Jag har upplevt några fantastiska stunder i Arsenal och har träffat vänner som jag kommer att ha för resten av mitt liv. Jag lämnar med minnen från den här klubben som jag alltid kommer att bära med mig. Från att jag gjorde debut i ung ålder till att få spela i Champions League och vinna två FA-cuptitlar två säsonger i rad. Det är för många höjdpunkter för att nämna alla", skriver han.

Han skriver vidare att det är oklart var han spelar härnäst.

"Jag känner mig fit, i form och stark. Jag kommer att jobba hårt för att vara i toppform till nästa säsong. Jag kommer nu att ta tid på mig för att besluta mig för var mitt nästa steg är i min karriär", skriver han.

Wilshere stod under den gångna säsongen för ett mål och tre assist på 20 matcher för Arsenal i Premier League. Mittfältaren gjorde i september 2008 debut för klubbens A-lag mot Blackburn Rovers och var under sin tid i klubben utlånad i två sejourer, först till Bolton Wanderers och senare till Bournemouth i Premier League.

Läs hela brevet i Instagram-inlägget nedan.

Thank you for everything, @JackWilshere - and all the best for the future#GoodLuckJack https://t.co/yVH6dvF93n