Bekräftat: Brasilianske legendaren blir ny målvaktstränare i Liverpool

Den legendariske brasilianske målvakten Claudio Taffarel blir ny målvaktscoach i Liverpool, bekräftar klubben. Taffarel kommer att kombinera en position i Liverpool med sitt nuvarande jobb som målvaktstränare för Brasiliens landslag.

55-åringen väntar nu på att få sitt arbetstillstånd godkänt för att få komma till England, sedan kommer han att ingå i ett målvaktstränarteam med John Achterberg och Jack Robinson.

Den nuvarande Liverpool-målvakten och Brasiliens förstemålvakt, Alisson Becker ska ha varit en drivande kraft i att övertyga alla parter och att få med sig Taffarel även i klubbsammanhang.

Taffarel var med och vann VM i USA 1994 med Brasilien, när "Seleção" vann på en straffsparkar i finalen mot Italien.

#LFC can announce a deal has been agreed for Claudio Taffarel to join the club’s first-team staff, with the Brazilian set to assume the role of goalkeeping coach.



The 55-year-old will join John Achterberg and Jack Robinson in working with the Reds’ ‘keepers.