Bekräftat: Fyra spelare lämnar Arsenal

Arsenal har en tung säsong bakom sig där laget slutade åtta i Premier league, och missade Europa-spel. Under våren har Martin Ødegaard, som lånats in från Real Madrid, varit en positiv injektion, även om han dragits med en del skador.

Nu bekräftar klubben att fyra spelare lämnar när deras kontrakt går ut den 30 juni. Det rör sig om inlånade Real Madrid-spelarna Martin Ødegaard och Dani Ceballos, samt Mat Ryan, som återvänder till Brighton och David Luiz som ännu inte har någon ny klubb klar.

Under hela Ødegaards tid i Arsenal har det spekulerats i om att klubben vill köpa loss honom. Enligt spanska Defensa Central har Real Madrid satt en prislapp på 60 miljoner euro. Nu återstår det att se om Arsenal tar upp förhanlingarna med La Liga-klubben, eller om de går på något annat spår.

Under sin tid i klubben har Odegaard gjort ett mål och två assist på 14 ligamatcher.

