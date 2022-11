Bekräftat: Glazer-familjen överväger att sälja United

Manchester United-supportrar har i flera år protesterat mot och velat ha bort klubbens ägarfamilj Glazer. Ägaren har samtidigt poängterat att United inte är till salu, men på senare tid har det kommit rapporter om att det finns intresse för att köpa klubben.

Under tisdagskvällen uppgav Sky News att Glazer-familjen överväger att sälja Manchester United - antingen hela klubben eller delar av klubben. Sky skrev att ägaren känner ett behov av nya investeringar i Old Trafford, samtidigt som det också behöver sättas in pengar för att ta klubben till toppen igen sportsligt.

Senare under tisdagen bekräftar United att klubben kan säljas.

United skriver på sin hemsida att bolagsstyrelsen nu påbörjar en process för att "utforska strategiska alternativ för klubben". Styrelsen kommer därmed överväga "alla strategiska alternativ, inklusive nya investeringar i klubben, en försäljning eller andra transaktioner som involverar företaget".

- Manchester Uniteds styrka vilar på passion och lojalitet hos vår globala gemenskap med 1,1 miljarder fans och följare. När vi försöker fortsätta bygga klubbens framgångshistoria har styrelsen godkänt en grundlig utvärdering av strategiska alternativ. Vi kommer att utvärdera alla alternativ för att säkerställa att vi tjänar våra fans på bästa sätt och att Manchester United maximerar de betydande tillväxtmöjligheter som finns tillgängliga för klubben id ag och i framtiden. Under hela denna process kommer vi att förbli helt fokuserade på att tjäna våra fans, aktieägares och olika intressenters bästa intressen, säger Avram Glazer och Joel Glazer i ett gemensamt uttalande.

Tidigare har den brittiske företagsledaren och miljardären Jim Ratcliffe uttalat sig om att han haft möten med bröderna Joel och Avram Glazer, men utan framgång. Enligt Sky tycker Ratcliffe att klubben är övervärderad.



Glazer-familjen har ägt Manchester United sedan 2005.