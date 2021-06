Bekräftat: Liverpool-stjärna missar EM

Det var i Englands match mot Österrike som Trent Alexander-Arnold, med minuter kvar av matchen, linkade ut med ett skadat lår. Högerbacken grinade illa och såg märkbart tagen ut.

Nu bekräftar Liverpool att "TAA" missar EM.

"Torsdagens undersökning visade att skadan kommer stoppa honom från att delta i EM, som börjar näta vecka", skriver klubben på sin hemsida.

Innan EM-trupputtagningen florerade uppgifter om att Liverpool-försvararen skulle petas. Trots det var han en av fyra(!) högerbackar som togs ut i 26-mannatruppen. De övriga är Kieran Trippier, Kyle Walker och Reece James.

England har inte meddelat vem de kallar in som ersättare.

.@TrentAA has withdrawn from @England’s Euro 2020 squad due to injury 👇