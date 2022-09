Bekräftat: Manchester United säljer Chong

Manchester United värvade för sex år sedan den offensive spelaren Tahith Chong, 22, från Feyenoord och sedan dess har 22-åringen gått på lån vid tre tillfällen, senast till Birmingham över den gångna säsongen.

Nu meddelar Manchester United att Chong lämnar för Birmingham och spel i Championship på permanent basis. Han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över fyra år.

Chong stod för 16 framträdanden med Manchester United.

From boy to man.



We're proud to have played a part in your journey so far, @TahithC — wishing you every success for the future ❤️#MUFC || #MUAcademy