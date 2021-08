Bekräftat: Norwich lånar United-försvarare

Manchester Uniteds talangfulle högerback Brandon Williams, 20, fick knapp speltid under den gångna säsongen med 19 matcher. I de två inledande ligamatcherna har han inte fått chansen - och en utlåning har uppgetts vara på gång de senaste veckorna.

Nu står det klart att Williams lånas ut till PL-nykomlingen Norwich över en säsong.

- Det är en stor klubb och jag gillar hur de spelar. Jag har sett dem genom åren och vet hur de spelar. Laget gillar att bygga spelet bakifrån och verkligen försöka spela fotboll. Det inspirerade mig verkligen att komma hit, och jag tror att tränaren kommer kunna utveckla mig som spelare, säger han till klubbens hemsida.

Tränaren Daniel Farke om nytillskottet:

- Vi är väldigt glada över att vi lyckats få in Brandon. Det här är en spännande lösning för alla parter, och vi tackar Manchester United för möjligheten. Brandon är en ung spelare med stor potential.

📝 Norwich City are delighted to confirm the season-long loan signing of Manchester United full-back, Brandon Williams!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WelcomeWilliams 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿