Bekräftat: Ny Tottenham-match skjuts upp efter covidutbrott

Under torsdagskvällen var det tänkt att Tottenham skulle ta emot franska Rennes i den sista gruppspelsomgången av Europa Conference League. Matchen blev emellertid uppskjuten efter att åtta spelare och fem ledare i Tottenham testat positivt för covid-19.

Nu tvingas Tottenham att skjuta upp ytterligare en match. Den här gången handlar det om helgens Premier League-match borta mot Brighton & Hove Albion, som var planerad att spelas på söndag. Ett nytt datum för matchen kommer att annonseras inom kort, meddelar Tottenham via sin hemsida.

Sedan tidigare har Tottenham också en ligamatch mot Burnley som sköts upp på grund av kraftigt snöfall för halvannan vecka sedan. Spurs nästa inplanerade match är mot Leicester på torsdag.

We can confirm that our Premier League fixture at Brighton & Hove Albion, on Sunday 12 December at 14:00, has been postponed following a Premier League Board meeting this afternoon.



