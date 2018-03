Bekräftat: Zlatan och United bryter kontraktet

Sejouren i Manchester United för Zlatan Ibrahimovics del är slut. På torsdagen gick Premier League-jätten ut officiellt med att parterna enats om att avsluta kontraktet.

”Manchester United bekräftar att man har kommit överens om att avbryta kontraktet med Zlatan Ibrahimovic med omedelbar verkan. Alla inom klubben vill tacka Zlatan för hans bidrag till laget sedan ankomsten och önskar honom lycka till i framtiden”, skriver klubben i ett uttalande.

Zlatan själv har gett en kort kommentar via sitt Instagram-konto:

"Stora saker kommer också till vägs ände och det är dags att gå vidare efter två fantastiska säsonger med Manchester United. Tack till klubben, fansen, laget, tränarna, personalen och alla som delade den här delen av min historia med mig."

Zlatan kom till Manchester United sommaren 2016 efter att kontraktet med PSG löpt ut och under sin första säsong med klubben krutade svensken in 17 mål på 28 ligamatcher. Dessutom noterades han för fem mål på vägen fram mot lagets titel i Europa League.

I just Europa League-spelet skadade svensken dock knäet allvarligt mot Anderlecht och den här säsongen har det bara blivit fem framträdanden i ligan. Zlatan gjorde comeback i slutet av november, i mötet mot Newcastle, men redan efter några korta inhopp tvingades han på nytt till rehabilitering och nu står det alltså klart att han lämnar klubben.

Totalt blev det 29 mål på 53 tävlingsmatcher för Zlatan. Nu talar det mesta för en flytt till MLS och Los Angeles Galaxy för Ibrahimovic. Enligt tidningen Sports Illustrated kommer Zlatan att presentas på fredagen.

