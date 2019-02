Benitez ilska efter sena baklängesmålet: "Förstår inte reglerna i England"

Newcastle kryssade i går efter ett sent baklängesmål. Då gick Rafael Benitez efteråt till attack mot domarna. - De förstår inte reglerna i England, säger han enligt Daily Mail.

Newcastle såg i går ut att vara på väg mot tre viktiga poäng i bottenstriden, men tappade i den femte övertidsminuten in 1-1 mot Wolverhampton i Premier League. Newcastle-målvakten Martin Dubravka lyckades inte fånga in ett inlägg någon meter från mållinjen och i stället kom Wolves-backen Willy Bolly upp i hans rygg och nickade in 1-1.

Newcastle-tränaren Rafael Benitez var efteråt besviken och uttryckte ilska mot den engelska domarkåren.

- De förstår inte reglerna i England. Jag kan säga många saker, men det kommer inte att ändra på något, säger Newcastle-tränaren enligt Daily Mail.

- Jag tyckte inte om duellen i slutet. Målgården är till för att skydda målvakten. Vi har varit med om det här i åratal, men det är fortfarande svårt att förklara det. Det går att säga vad som helst. Kanske är det frispark för Almiron (Miguel) också. Du kan säga många saker, men du kan inte ändra på något, precis som i första matchen, fortsätter han.

Samtidigt riktade även tränaren viss kritik mot Dubravkas agerande i situationen.

- Du kan göra det lite bättre på den typen av inlägg - bara slå i väg bollen och avsluta det. Jag såg inte reprisen så tydligt, men det var något vi hade kunnat göra bättre.

Dubravka och mittbacken Jamaal Lascelles såg efter baklängesmålet ut att skrika åt varandra på planen. Benitez menar att de hade olika åsikter om situationen.

- Martin (Dubravka) sat att han behövde mer skydd, medan Jamaal sa att Martin kanske hade kunnat hantera inlägget på ett annat sätt. Vi har en mer poäng, men det är synd eftersom att vi hade kunnat ha tre, säger Benitez enligt tidningen.