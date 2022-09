Beskedet: Chelsea-Liverpool och Manchester United-Leeds skjuts upp

Premier League-säsongen är tillfälligt pausad på grund av drottning Elizabeth II:s bortgång. Det spelades inga matcher i helgen som gick, men till kommande helg kommer sju av tio matcher att spelas. De tre matcherna som flyttas fram är Chelsea-Liverpool, Manchester United-Leeds och Brighton-Crystal Palace. Det meddelar Premier League i ett pressmeddelande.

En anledning till att de tre matcherna skjuts upp är för att den brittiska polismyndigheten inte har tillräckligt med personal att tillgå. Detta med anledning av drottning Elizabeth II:s begravning på måndag, 19 september. Det är alltså en säkerhetsfråga som gör att Liverpool, Chelsea, Brighton, Crystal Palace, Manchester United och Leeds inte får spela.

Matcherna som spelas i helgen är följande:

FREDAG

Aston Villa-Southampton

Nottingham Forest-Fulham

LÖRDAG

Wolves-Manchester City

Newcastle-Bournemouth

Tottenham-Leicester

SÖNDAG

Brenford-Arsenal

Everton-West Ham

The #PL will resume this weekend after a pause to the season as a mark of respect following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Seven of the 10 Matchweek 8 fixtures will be played, with three postponed due to events surrounding The Queen’s funeral.