Beskedet om De Bruyne: "Kommer att vara redo efter landslagsuppehållet"

Belgaren Kevin De Bruyne har fått en stor del av den här säsongen spolierad av skador och förra helgen var olyckan framme på nytt för 27-åringen då han ådrog sig en lårskada mot Watford. Nu meddelar Manchester City-tränaren Pep Guardiola att åkomman kommer att hålla honom borta till efter landslagsuppehållet, som äger rum i slutet av mars.

- Han känner sig inte jättebra just nu, inte 100 procent. Läkarna har sagt till mig att han kommer att vara redo efter landslagsuppehållet, säger City-tränaren Guardiola enligt klubbens Twitter-konto.

Även Benjamin Mendy, som bara har gjort tolv framträdanden under säsongen, väntas också vara tillbaka efter landslagsuppehållet. I övrigt är också mittbacken John Stones skadad och han missar mötet med Swansea under lördagen.

PEP 💬 Stones is not ready, he is injured.



He was not good for Schalke and after a test today he did not feel good.



He did not train the last two days. After two weeks he will be ready to train.



Mendy will hopefully be fit after the international break, too.



🔵 #mancity