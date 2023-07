Beskedet: Tom Cleverley avslutar karriären

Tom Cleverleys kontrakt med Watford gick ut igår, fredag och under lördagen bekräftade klubben att 33-åringen avslutar sin karriär till följd av en skada.

- Ingen kunde ha arbetat hårdare än Tom gjorde för att komma tillbaka från flera skador, vilket han har försökt göra samtidigt som han alltid har spridit en positiv kraft kring spelarna, säger Watfords vd Scott Duxbury i en kommentar.

Det verkar dock som att förre Manchester United-spelaren blir kvar i Watford. Klubben skriver att "några spännande nyheter kommer snart att tillkännages gemensamt av klubben och Tom".

Det återstår att se vad det innebär men klart är att Tom Cleverley har gjort sin sista professionella match. Basingstoke-födde mittfältaren fostrades i Manchester United och var också med och vann en ligatitel och en ligacuptitel med klubben.

Totalt blev det 242 matcher i Premier League för klubbar som Manchester United, Wigan, Aston Villa, Everton och Watford.

Watford FC confirms that club captain Tom Cleverley is retiring from football as a result of injury.



However, some exciting news will soon be announced jointly by the club and Tom.



