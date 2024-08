Bilderna avslöjar (?) - duo går till Manchester United

Matthijs de Ligt, 24, har länge placerats i Manchester United. Och under gårdagen (söndag) uppgav ansedda The Athletic att parterna var överens.

Nu kommer det bilder som hintar om att en övergång snart kan ros i hamn.

I två klipp publicerade av transferjournalisten Florian Plettenberg kan man se hur spelarna går med packade resväskor på flygplatsen i München. Enligt journalisten flyger båda spelarna till Manchester under dagen för att färdigställa övergången till Manchester United.

United kommer att betala 45 miljoner euro plus ytterligare fem i bonusar för de Ligt, enligt uppgifter. Noussair Mazraoui är billigare - då han rapporteras gå för omkring 15 miljoner euro.

Manchester United ser alltså ut att ro två viktiga värvningar i hamn.

United har nyligenvärvat mittbacken Leny Yoro, men denne skadade sig olyckligt i träningsmatchen mot Arsenal. Dessutom missade Victor Nilsson Lindelöf, Luke Shaw och Tyrell Malacia lördagens möte med City.

de Ligt har spelat i Bayern München sedan 2022, och har sedan dess gjort 73 framträdanden. Mazraoui har även han huserat i klubben sedan 2022. 55 framträdanden står han noterad för.

🚨📹 Excl | Matthijs #DeLigt now also at Munich Airport and on his way to Manchester now! 🛫



De Ligt to @SkySport_Ben: ⤵️



„Noussair is waiting for me!“



Medical booked for today as reported. Signing of his contract until 2029 + 1 after that. #MUFC @hannessude | @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/j38BnFANOX