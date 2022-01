Bisarra rubriken får stjärnan att ryta ifrån: "Extremt pinsamt"

Chelsea besegrade West Ham med 4–2 i Conti Cup.

Men The Suns efterspel kom att handla om något helt annat.

"HARDER, HARDER, CUTHBERT, HARDER! Fotbollsfansen hysteriska efter listan på målgörarna liknas med sex", lyder rubriken.

Något som får Cuthbert att reagera på sociala medier.

"Att köra en sån här artikel är extremt störande och pinsamt. Jag önskar att folk rapporterade om de faktiskta matchrapporterna och damfotbollen med samma typ av entusiasm", skriver hon på sin Twitter.

Cuthbert är inte ensam med att reagera starkt på den bisarra rubriken. Flera fotbollsspelare uttrycker sin avsmak på sina kanaler.

Bland andra skriver irländska stjärnan Denise O´Sullivan: "Respektlöst. Bli bättre".

Helen Ward, som till vardags spelar i Watford, skriver:

"Det är intressant att detta tagit sig hela vägen till print. För någon att tänka på det i första hand är illa nog, men sedan för (förmodar jag) mer än en annan person/redaktör att säga, ja, vet du vad? Låt oss köra den. Det är ganska skrämmande".

To actually run with a story like this is extremely disturbing and embarrassing. Wish people reported on the actual match reports and women’s football with the same level of enthusiasm. 👍🏻 https://t.co/416ZUxLDzG