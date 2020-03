Brightons vd: "Svårt att tro att det spelas PL-matcher om två veckor"

Premier League är precis som många andra ligor uppskjuten med anledning av förhindra smittspridning av coronaviruset. Beslutet som ligan tog gäller i nuläget till den 4 april.

Brighton & Hove Albins vd Paul Barber menar dock att det lär dröja längre än så innan ligan drar igång igen.

- Vår intention måste vara att spela alla matcher, men det är väldigt svårt att tro att det spelas fotbollsmatcher i Premier League om två eller tre veckor med tanke på vilken situation vi befinner oss i, säger han till BBC.

Premier League har kallat till ett krismöte med klubbarna nästa vecka för att diskutera hur säsongen ska fortlöpa. Brittiska The Telegraph rapporterade tidigare under lördagen att ett förslag som dykt upp är att Premier League kan bestå av 20 lag nästa säsong, och då skulle i sådana fall Leeds och West Bromwich (som ligger etta och tvåa i Championship just nu) ta klivet upp. Paul Barber utesluter inte att det kan tänkas bli så.

- Jag tror det är möjligt att låta de 20 lagen i ligan vara kvar och flytta upp ettan och tvåan i Championship, säger han.