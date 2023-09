Brittisk media: Arsenal tvingas fortsatt betala för Pépé

Arsenal bekräftade under lördagen att floppvärvningen Nicolas Pépés avtal bryts - efter fyra år. Ivorianen, som anslöt som ett rekordköp för över 800 miljoner kronor från Lille under sommaren 2019, var under den gångna säsongen på lån hos franska Nice, och kommer framöver spela med Trabzonspor i Süper Lig i Turkiet.

Trots att Pépé nu lämnat kan Arsenal ännu inte glömma jätteaffären med Lille 2019.

Enligt den engelska tidningen The Independent behöver Arsenal fortsatt skicka pengar till Ligue 1-klubben, då hela övergångssumman från 2019 ännu inte är betald. Totalt sett uppges det röra sig om tio miljoner pund, drygt 139 miljoner svenska kronor som London-klubben behöver betala framöver.

När klubbar gör affärer är det vanligt att de delar upp betalningar för spelare över flera år, vilket alltså även rapporteras varit fallet gällande Pépé.

Pépé stod för 27 mål och 21 assist på 112 matcher med Arsenal.