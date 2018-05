Chelsea och Arsenal gav minst tid till inhemska spelare - Bournemouth mest

Chelsea, Arsenal och Manchester City kom högt upp i årets Premier League-säsong men lagen har problem med att ge speltid till engelska spelare. Det visar en ny lista som The Times presenterar. Listan toppas istället av Bournemouth, Everton och Burnley som alltså gett mest speltid till engelsmän under årets säsong.

Samtidigt presenteras listan över de klubbar med flest engelska målskyttar under säsongen. Den listan toppas av Tottenham, där 39 mål gjorts av inhemska spelare. Av dessa 39 mål har 30 kommit från skytteligatvåan Harry Kane. Tvåa på listan kommer Bournemouth som alltså hamnar i toppskiktet i båda rankingarna.

Noterbart är att Burnley är det lag som gett tredje mest speltid till engelsmän, men från dessa har bara två mål kommit. Laget placerar sig därmed nästsist på den listan.

Flying the flag for England: Bournemouth gave more minutes to English players than any other #PL team this season, while Tottenham produced the most goals by Englishmen https://t.co/zaKLNfTTfm #AFCB #THFC pic.twitter.com/NkGHkhF060