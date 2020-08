Chelsea sägs närma sig värvning av tyskt stjärnskott

Under en längre tid har Bayer Leverkusens stjärnskott Kai Havertz, 21, uppgetts vara på väg till Chelsea. Så sent som i dagarna lät den tyska klubbens sportchef, ikonen Rudi Völler, att det inget reapris råder på den offensive pjäsen.

- Corona eller ingen corona. Det har ingen betydelse när vi talar om så exceptionella spelare som Kai Havertz och Jadon Sancho. Det är ingen corona-rabatt på dem. Det som gör Kai Havertz så speciell är att han personifierar världsklass fyra eller fem positioner, sa Völler till Sportbuzzer enligt Goal.

Nu verkar också övergången till Chelsea vara nära - och Londonklubben är få betala fullt pris. Enligt journalisten Fabrizio Romano, som bland annat arbetar för The Guardian, finns det en överenskommelse och Bayer Leverkusen kommer att acceptera ett bud på 80 miljoner euro plus bonusar på 20 miljoner euro, sammanlagt lite mer än en miljard kronor.

Kai Havertz to Chelsea, one step away and then... here we go! Total agreement to be reached on nest hours with Bayer Leverkusen. Last bid is going to be accepted. €80M + €20M add ons as final fee. Last details and paperworks time. 🔵 #CFC #Havertz #Chelsea