Chelseas match mot Everton inställd efter markfrost

Under söndagen var det tänkt att Jonna Anderssons och Magdalena Erikssons Chelsea skulle drabba samman med ligafyran Everton. Men matchen kunde inte spelas. Först sköt domaren upp matchen på grund markfrost. En ny planinspektion gjordes en halvtimme efter beslutet att skjuta upp matchen och då beslutades det att matchen skulle ställas in helt och hållet, skriver Chelsea på sin hemsida.

Chelsea möter härnäst Manchester City hemma på Kingsmeadow.

⚠️ The referee has confirmed that today's fixture has been postponed due to the pitch being frozen.



Safe journey back to the travelling fans and we'll see you at Kingsmeadow next Sunday for Chelsea v Man City! 💙 #CFCW pic.twitter.com/Z68iAPtaSq