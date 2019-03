Chelseas nära missräkning - Hazard räddade poäng

Chelsea har under senaste tiden varit i händelsernas centrum med anledning av en rad svaga resultat i ligan och att Fifa nyligen tog beslut om att klubben inte får värva spelare under kommande två transferfönster efter brott mot reglerna för värvningar av spelare under 18 år.

Då såg det i eftermiddag ut att bli än tyngre för Londonklubben efter möte med Wolverhampton i Premier League. Det var efter en mållös första halvlek som Chelsea hamnade i underläge på Stamford Bridge. Diogo Jota frispelade Raul Jimenez framför mål efter kontring och fick se mexikanen rulla bollen via en motståndare i nät till 1-0.

Chelsea jagade därefter febrilt efter en kvittering. Offensiva spelarna Callum Hudson-Odoi och Willian kom in på planen i jakten på poäng och i andra övertidsminuten, så fick laget till slut utdelning. Eden Hazard fick åter en avgörande roll för Chelsea och ordnade kryss.

Chelsea är därmed fortsatt sexa i ligatabellen i Premier League.