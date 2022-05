Chelseas svensktrio cupmästare efter förlängningsrysare

Under söndagen vankades det FA-cupfinal på Wembley för andra dagen i rad när Chelsea och Manchester City gjorde upp om titeln på damsidan. Chelsea kom till matchen som ligamästare och regerande FA-cupmästare, men när lagen möttes i ligacupfinalen i mars gick City segrande ur matchen.

För Chelsea fanns Magdalena Eriksson med från start, medan Zećira Mušović och Jonna Andersson började på bänken. Filippa Angeldahl satt på Citys avbytarbänk.

Det var Chelsea som tog ledningen efter drygt en halvtimme när Sam Kerr nickade in Millie Brights inlägg på mållinjen. City kvitterade emellertid till 1-1 efter en vacker soloprestation från Lauren Hemp kort före paus.

Chelsea återtog därefter ledningen via Erin Cuthberts kanonskott från distans som gick ribba-in. Länge såg det ut att bli segermålet, men i den 89:e minuten kvitterade inbytte Hayley Raso till 2-2 när hon tog sig förbi Eriksson i straffområdet och överlistade målvakten.

Men Chelsea skulle få fira till slut. Nio minuter in i förlängningen sköt Kerr ett skott via Alex Greenwood som styrdes in i mål fram till 3-2. Chelsea höll därefter undan och tog klubbens fjärde FA-cuptitel på damsidan i det som var Jonna Anderssons sista match inför flytten till Hammarby.