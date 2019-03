Chiles förbundskapten om Sanchez form: "Väldigt oroande"

Alexis Sanchez har, sedan han anslöt från Arsenal i januari i fjol, inte haft en lyckad sejour i Manchester United. Anfallaren stod under förra säsongen för två ligamål och är den här säsongen noterad för ett mål på 17 matcher i Premier League. Under senaste tiden har det blivit lite mer speltid under Ole Gunnar Solskjærs ledning, men trots det är Chiles förbundskapten Reinaldo Rueda orolig över stjärnans form.

- Det är väldigt oroande. Det är sådana situationer som händer i fotboll, säger han till La Tercera enligt Daily Mail.

- Vi hoppas att han kommer förbi det här väldigt snabbt eftersom att han har all kvalitet, en meritlista, erfarenhet och kvalitet att hävda sig. Jag hoppas att vi kan njuta av den Alexis vi alla känner till igen, säger han.

I dagsläget är det oklart när Sanchez är redo för spel igen. Anfallaren klev av skadad i lördagens ligamöte med Southampton och efteråt gav inte Solskjær ett klart besked om när Sanchez kan tänkas vara redo för spel igen.

- Vi vet inte ännu. Han fick en smäll på sitt knä. Det kan vara hans ligament. Vi kommer att göra en röntgen i morgon (läs söndag). Förhoppningsvis är det inte allt för illa, men vi kan inte veta förrän vi gjort röntgen, sa United-tränaren efter lördagens match enligt Daily Mail.

The Times rapporterade i dag att stjärnan kan bli borta i mellan sex och åtta veckor, men ännu har inte United gett besked om resultatet av röntgen.

Chile träningsspelar i slutet av mars mot Mexiko och USA inför sommarens Copa America. I gruppspelet i mästerskapet ställs landslaget mot Japan, Ecuador och Uruguay.