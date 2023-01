Chockövergången bekräftad: Cancelo lämnar City för Bayern

Uppgifterna kom som en chock under måndagen - Joao Cancelo, 28, från Manchester City till Bayern München.

Nu är övergången bekräftad, den portugisiske ytterbacken flyttar till Tyskland på lån över den resterande delen av säsongen.

- FC Bayern är en fantastisk klubb, en av de bästa i världen, och det är en enorm motivation för mig att nu spela tillsammans med de här extraordinära spelarna i det här laget. Jag vet att den här klubben och det här laget lever för titlar och vinner titlar varje år. Jag drivs också av hungern efter framgång. Jag ska ge mitt bästa för FC Bayern, säger ytterbacken i en kommentar på den tyska storklubbens hemsida.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano finns det en frivillig köpoption på 70 miljoner euro, drygt 790 miljoner kronor inskriven i överenskommelsen.

Cancelo, som kom till City från Juventus under 2019, har under de senaste åren varit en tongivande spelare i Josep Guardiolas lagbygge och rankas som en av de bästa ytterbackarna i världen, men enligt Daily Mail har det under senaste tiden skurit sig mellan Cancelo och Guardiola. Cancelo uppges uttryckt missnöje över minskad speltid senaste tiden, något som sägs lett till en konflikt och hetlevrade diskussioner med Guardiola, och i slutändan en ohållbar situation i omklädningsrummet.

Under en pressträff säger Cancelo följande om den påstådda sprickan:

- Det har spekulerats mycket om mitt förhållande till Pep Guardiola, och sanningen är att jag helt enkelt vill ha mer speltid, och därför tog jag möjligheten här i Bayern München, säger han och fortsätter:

- Jag känner mig redo för att gå in och spela i Bayern-tröjan.

Bayern München toppar tabellen i Bundesliga.