Manchester City hade en lyckad säsong då man vann Premier League hela tolv poäng före tvåan Manchester United.

En spelare som imponerat under den gångna säsongen är Ruben Dias. Mittbacken anslöt till City från Benfica inför säsongen och var en viktig del i att Manchesterlaget bara släppte in 32 mål på 38 matcher.

Nu prisas också Dias som "Årets spelare" av Premier League. Detta meddelar ligan under lördagen.

Under säsongen noterades Dias för ett mål på 32 framträdanden i PL.

