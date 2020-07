City mosade mästaren Liverpool – storseger på Etihad

Liverpool har joggat hem Premier League-titeln. Det var inget som Manchester City skulle lägga alltför stor vikt vid under torsdagens match då de körde över mästaren fullständigt med hela 4-0. - Liverpool har varit lysande hela säsongen, vi ville göra en bra match, säger målskytten Raheem Sterling till Sky Sport.

Liverpool var redan inför kvällens match klar mästare i Premier League sedan Manchester City förlorat mot Chelsea i den förra omgången. Och man kan ställa sig frågan hur mycket Liverpool har firat de senaste dagarna. För torsdagens möte med Manchester City blev det uppförsbacke från minut ett.

Matchen inleddes med att Hemmalaget Manchester City skulle ta ett tidigt grepp om matchen och i den 25:e matchminuten skulle även ledningsmålet komma. I närkamp i Liverpools straffområde drog Joe Gomez ner Citys Raheem Sterling och domare Anthony Taylor pekade tveklöst på straffpunkten.

Fram steg Kevin de Bruyne och slog in ledningsmålet - hur säkert som helst. Men det skulle komma mer.

Bara tio minuter senare fick Phil Foden bollen centralt framför Liverpools straffområde. När alla fokuserade på bollen och 20-åringen var det desto färre som noterade Citys andra offensiva spelare. Med en fin genomskärare kunde Foden spela fram bollen till Sterling som elegant kunde utöka för City - fram till 2-0.

Den första halvleken var helt enkelt inte Liverpools - för ytterligare tio minuter senare skulle även 3-0 komma. Strax innan klockan slog 45:e matchminuten gick Liverpools Andrew Robertson bort sig fullständigt på vänsterkanten, vilket Kevin de Bruyne utnyttjade. Med en enkel pass ut på kanten kom Foden som kunde vika inåt innan han dunkade in 3-0-målet.

I den andra halvleken skulle Manchester City fortsätta att ösa på. Drygt 20 minuter in tog Sterling återigen skott, men denna gång stod Alex Oxlade-Chamberlain i vägen - oturligt nog. Skottet styrdes nämligen via mittfältaren och in i mål. Citys fjärde mål för kvällen.

Efter fyra tilläggsminuter tittade domaren Anthony Taylor på klockan och satte pipan i munnen. Liverpools andra förlust, och det fjärde poängtappet, denna säsong var därmed ett faktum.

- Liverpool har varit lysande hela säsongen, vi ville göra en bra match. säger målskytten Raheem Sterling till Sky Sport.



Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Jesus, Sterling.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.