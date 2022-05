City närmar sig titeln - De Bruyne slog till med fyra(!) mål

Efter Liverpools 2-1-seger mot Aston Villa under tisdagen var Manchester City pressat att besegra Wolverhampton på bortaplan i Premier League under onsdagskvällen. Inför avspark låg City på samma poäng som Liverpool i titelstriden, men med en match färre spelad.

Då visade Kevin De Bruyne vägen för de regerande mästarna. Belgaren gav City ledningen redan i den sjunde minuten innan Leander Dendoncker kvitterade till 1-1 fyra minuter senare.

Fem minuter därpå hade De Bruyne sett till att sätta City i förarsätet igen - och med 24 minuter på klockan fullbordade han sitt hattrick när han stänkte dit 1-3 på ett distansskott.

De Bruyne har därmed gjort det tredje snabbaste hattrick i Premier Leagues historia efter Sadio Mané (16 minuter) och Dwight Yorke (22 minuter). Till råga på allt kom alla tre mål med vänsterfoten.

I den 60:e minuten fyllde sedan De Bruyne på med sitt fjärde mål för kvällen fram till 1-4 innan Raheem Sterling fastställde slutresultatet till 1-5 i slutminuterna.

- När du gör fyra mål är det alltid speciellt. Det borde ha varit fem. Vi kontrollerade matchen väldigt bra och kunde ha gjort fler mål mot ett Wolves som är defensivt bra, säger De Bruyne till Sky Sports.

City är nu uppe på 89 poäng och behöver fyra poäng i de två sista omgångarna för att säkra Premier League-titeln. Liverpool skuggar på 86 poäng. City avslutar borta mot West Ham och hemma mot Aston Villa, medan Liverpool möter Southampton borta och Wolves hemma.

