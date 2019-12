City och United vidare - nu väntar derby i cupsemifinalen

Manchester City och Manchester United fick båda slita med Oxford United respektive Colchester i ligacupen, men gick i slutändan båda vidare till semifinal i turneringen. Därmed väntar nu semifinalderby mellan Manchester-lagen nästa år.

Manchester City tog i första halvlek ledningen mot Oxford efter mål av Joao Cancelo, men släppte sedan in League One-laget i matchen igen, då Matty Taylor i 46:e minuten kvitterade till 1-1. Bara fyra minuter senare gjorde däremot Raheem Sterling 2-1 och sedan punkterade anfallaren i 70:e minuten matchen till slutresultatet 3-1.

- De var fortfarande med i matchen, kvitterade och gjorde det svårt för oss. Mål är mål och jag är glad över att jag gjorde mitt jobb. Det är alltid skönt när bollen går in, säger Sterling enligt BBC.

United, utan Victor Nilsson Lindelöf i matchtruppen, lyckades i sin tur inte få hål på Colchester i första halvan av matchen, men gjorde jobbet i andra halvlek efter ett mål av Marcus Rashford, ett självmål och ett mål av Anthony Martial till 3-0.

- Jag är glad över att vi är vidare och förhoppningsvis kan vi gå till final, säger United-mittfältaren Nemanja Matic till Sky Sports.

Därmed väntar nu alltså derby mellan City och United i semifinalen i cupen. I andra semifinalen ställs Leicester City mot Aston Villa. Leicester slog under onsdagen ut Everton efter straffar, medan Aston Villa under tisdagen gjorde processen kort mot ett rekordungt Liverpool, då Jürgen Klopp i stället just nu har fokus med A-laget på klubblags-VM i Qatar, där Liverpool under onsdagen gick vidare till final.

Semifinalerna i ligacupen spelas över två möten i januari.