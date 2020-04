City-stjärna hyllar Lewandowski: "Den bästa och mest kompletta anfallaren i världen"

Bayern Münchens polske anfallsstjärna Robert Lewandowski har under senaste åren sprutat in mål i den tyska högstaligan, Bundesliga. Först slog han igenom i Borussia Dortmund med tre raka säsonger med 20 eller fler ligamål och därefter blev det under 2014 flytt vidare till Bayern München, där succén fortsatt med ett starkt målfacit.

Nu går Manchester Citys tyske mittfältare Ilkay Gündogan, som spelade ihop med Lewandowski i Dortmund, ut och hyllar anfallaren som en av de bästa spelarna i världen.

- Det var roligt att spela ihop med honom och han har bara blivit bättre. Han har alltid varit fantastisk tekniskt och nu har han även utvecklat huvudspelet. Så som han gör mål är fenomenalt, säger han till DAZN och fortsätter:

- Han är för mig den bästa och mest kompletta anfallaren i världen just nu.

Totalt blev det tre säsonger för Gündogan och Lewandowski ihop mellan 2011 och 2014 i Dortmund. Den här säsongen är 31-årige Lewandowski noterad för 39 mål och fem assist på 33 matcher.