City tillbaka som vinnare - slog Southampton stort

Manchester City föll i derbyt mot Manchester United (0-2) i söndags efter 21 raka tävlingssegrar. Men Pep Guardiolas mannar var snabbt tillbaka i vinnarspåret igen mot Southampton på onsdagskvällen.

Efter en lite avvaktande start på matchen tog City ledningen med kvarten spelad. Phil Foden sköt då ett skott från nära håll som Alex McCarthy släppte retur på. Kevin De Bruyne var framme och slog in returen via ribbans underkant.

Knappa tio minuter senare fick Southampton straff när Aymeric Laporte drog ner Jannik Vestergaard. James Ward-Prowse klev fram och satte straffen mitt i mål till 1-1.

Efter en halvtimme ropade hemmalaget på straff när Foden såg ut att kapas av McCarthy. Domaren och VAR-rummet valde dock att fria.

City återtog ledningen i slutet av första halvlek efter ett grovt misstag från Che Adams, som slog bollen rakt i gapet på Riyad Mahrez just utanför Southamptons straffområde. Mahrez avancerade, vek in mot mitten och placerade in 2-1 nere vid stolproten.

Innan första halvlek var över hann även Ilkay Gündogan skriva in sig i målprotokollet när han påpassligt höll sig framme på en retur efter Mahrezs stolpträff och skickade in 3-1.

Mahrez gjorde sedan sitt andra mål för kvällen när han placerade in 4-1 i början på andra halvlek. Southampton reducerade dock till 4-2 nästan direkt på avspark när Che Adams stänkte dit bollen från nära håll.

De Bruyne återställde Citys tremålsledning bara ett par minuter senare när han skickade in 5-2 och blev tvåmålsskytt. Målet, som föll i den 59:e minuten, blev matchens sista.

City leder nu Premier League med 14 poäng ner till stadsrivalerna United, som dock har en match färre spelad än City.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Fernandinho, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden

Southampton: McCarthy - Bednarek, Vestergaard, Stephens, Salisu, Bertrand - Djenepo, Ward-Prowse, Armstrong, Redmond - Adams