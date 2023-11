Cole Palmer räddade Chelsea på stopptid: "Ofattbara bilder"

Chelsea slåss med näbbar och klor för att slå sig in i striden om Europa-platserna. Manchester City i sin tur gör allt i sin makt för att knipa fjärde raka Premier League-titeln.

Det var också gästerna som fick den bästa starten på Stamford Bridge.

I matchminut 25 tilldelades Pep Guardiolas lag en straffspark. Fram klev Erling Haaland och norrmannen visade ingen pardon när han satte dit ledningsmålet – men Chelsea skulle hämta sig.

Redan fyra minuter senare kvitterade hemmalaget genom Thiago Silva och strax därefter gav Raheem Sterling Chelsea ledningen med sitt 2-1-mål.

”Raheem Sterling har varit fantastisk. Det finns inget tvivel om att han kommer vara besviken att han inte är med i den engelska landslagstruppen”, skrev BBC-experten Jamie Carragher.

Men glädjen blev kortvarig och precis innan halvtidsvilan kvitterade Manuel Akanji efter en framspelning av Bernardo Silva och i den andra halvlekens upptakt fullbordade Erling Haaland vändningen för bortalaget.

Men den här matchen hade precis allt och i mitten av den andra halvleken kvitterade Nicolas Jackson, som blev hattrick-hjälte mot Tottenham tidigare i veckan.

Matchen skulle dock få en ny vändning och när Rodris skott styrdes in i eget mål av Thiago Silva såg det ut att bli matchavgörande – men Chelsea skulle svara ännu en gång.

När matchen tickade in på stopptid gick Armando Broja ner i straffområdet. Domaren pekade på straffpunkten och fram klev Cole Palmer, som anslöt till Chelsea från just Manchester City under sommaren. Straffen var stensäker och satt högt upp i Edersons högra hörn.

”Helt ofattbara bilder. Cole Palmer – Manchester Citys akademiprodukt – har bollen i händerna men det tar evigheter för domaren att lugna ner situationen”, skrev Sky Sports i samband med situationen.

4-4-kvitteringen kom i matchens 95 minut och blev också det sista som hände. Det innebär att Manchester City tappar viktiga poäng i toppstriden, men att man trots allt kliver upp i ensam serieledning.

Startelvor:

Chelsea: Sanchez – James, Disasi, Silva, Cucurella – Caicédo, Fernandez – Palmer, Gallagher, Sterling – Jackson.

Manchester City: Ederson – Walker, Dias, Akanji, Gvardiol – Rodri, Silva – Foden, Alvárez, Doku – Haaland.