Crouchs besked - avslutar karriären: "Så tacksam till alla"

Tidigare engelske landslagsanfallaren Peter Crouch, som bland annat under flera år tillhörde Liverpool och Tottenham, meddelade under fredagsförmiddagen att han avslutar sin aktiva karriär. Detta efter att 38-åringen i vintras lämnade Stoke City för ett korttidskontrakt med Burnley och i sommar blev utan kontrakt.

"Efter en hel del överläggning den här sommaren har jag beslutat mig för att sluta med fotboll. Vår underbara idrott har gett mig allt. Jag är så tacksam till alla som hjälpt mig att hålla på så länge", skriver Crouch på Twitter.

"Om du hade sagt till mig som 17-åring att jag skulle spela VM, gå till en Champions League-final, vinna FA-cupen och göra 100 Premier League-mål, så hade jag till varje pris undvikit dig. Det har absolut varit en dröm som blev sann", skriver Crouch vidare.

Crouch gjorde totalt 106 mål på 467 matcher i Premier League och 13 mål på 34 matcher i Champions Leagues huvudturnering. Anfallaren blev även noterad för 22 mål på 42 A-landskamper med det engelska landslaget. På meritlistan finns bland annat en seger med Liverpool i FA-cupen. Crouch har under hela sin karriär tillhört engelska klubbar, utöver en utlåning från Tottenham till svenska klubben IFK Hässleholm.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X