De Bruyne skadad på träning - kan missa flera månader

Manchester City ser ut att ha drabbats av ett rejält bakslag. Manchester City bekräftar på sin hemsida under onsdagen att belgaren Kevin De Bruyne skadat högerknäet på träning och att han nu genomgår tester för att avgöra skadans omfattning.

"Vi kommer att ge er mer uppdatering om Kevins status löpande", skriver man.

Tidningen Daily Mail uppger att De Bruyne kan bli borta under flera månaders tid och lokaltidningen Manchester Evening News rapporterar om en möjlig frånvaro till oktober.

Enligt Daily Mail ska det röra sig om en liknande knäskada som den De Bruyne ådrog sig 2016 i samband med en närkamp med Evertons Ramiro Funes Mori. Då missade De Bruyne nio veckor.

I premiären mot Arsenal, där City vann med 2-0, fick De Bruyne inleda matchen på bänken innan han i den andra halvleken hoppade in.

