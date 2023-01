De Zerbi uttalar sig efter Arsenals bud på Caicedo: "Viktigt att han stannar"

Efter ett starkt 2022 har Brightons 21-årige mittfältare Moisés Caicedo ett stort intresse kring sig. Liverpool och Chelsea har tidigare uppgetts jaga ecuadorianen, och under fredagen rapporterade transferjournalisten Fabrizio Romano att Arsenal hade klivit in i leken med ett bud.

Budet uppgavs vara värderat till 60 miljoner pund, cirka 765 miljoner kronor, men nobbades senare under fredagen enligt The Athletic. Sajten uppgav vidare att Brightons ståndpunkt är att inte sälja Caicedo i januari och det är en ståndpunkt man inte kommer röra sig bort från.

Brighton-tränaren Roberto De Zerbi mötte under fredagseftermiddagen media på en presskonferens inför lagets FA-cupsmöte med Liverpool under söndagen. Då ställdes frågan till honom om budet och italienaren bekräftade då The Athletics uppgifter.

- Han är en bra kille. Han är enbart fokuserad på Brighton. Jag hoppas att han kan stanna resten av säsongen. Min åsikt är att det är den bästa lösningen både för honom och för oss, vilket jag sa till honom i onsdags. Det är alltid tufft att byta lag under en säsong. Du kan stöta på problem. För oss är det viktigt att han att han stannar ytterligare fyra månader. säger De Zerbi.

Vidare berättar De Zerbi om samtalet med Caicedo.

- Han är avslappnad (kring situationen). Jag pratade med honom som om jag vore hans far, inte hans tränare. Jag förstår möjligheten när en spelare kan flytta till en storklubb. Men mitt jobb är att, utöver att sätta ett sätt att spela fotboll, att ge råd för hans karriär och liv.

Caicedo har noterats för 21 framträdanden för Brighton den här säsongen för Brighton som placerar sig på sjätte plats i Premier League. På de 21 framträdandena har han gjort ett mål och en assist.