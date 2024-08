Dele Alli hintar om comeback på sociala medier

De senaste åren har inte varit roliga för förre Tottenham-löftet Dele Alli, 28. Han har varit skadedrabbad och klubblös - och dessutom öppnade han upp om sitt missbruk av sömnpiller för omkring ett år sedan.

Förra säsongen tillhörde han Everton - men han spelade inte en enda minut till följd av skadeproblematiken. Nu har kontraktet med Merseyside-klubben gått ut, och Alli står således utan klubb.

Många har nog funderat på vad som kommer hända med Alli, som sågs som en jättetalang för ett gäng år sedan när han huserade i Tottenham.

Nu har 28-åringen gett en hint.

I en video som han har publicerat på X ser man tydliga indikationer på en comeback på fotbollsplanen. Var Alli hamnar återstår att se.

Dele Alli har, förutom nämnda klubbar, spelat i MK Dons och Besiktas. 37 landskamper i England har han även hunnit med.

Under sejouren i Tottenham blev det totalt 67 mål och 58 assist på 269 matcher för Dele Alli.

"In The World, No One Is Perfect.

Even If You Keep Pursuing Perfection, You'll Never Reach It.

But Along The Way, You'll Become Something Great" - Naruto Uzumaki pic.twitter.com/lyT0mHEnL1