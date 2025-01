Diallo hattrickhjälte - räddade Manchester United

Flyttaktuelle Marcus Rashford var återigen utanför matchtruppen när Manchester United tog emot tabelljumbon Southampton under torsdagskvällen. Det gick bra ändå - till slut.

Desto dystrare såg det ut inledningsvis. Men vi tar det från början.

Hemmalaget på Old Trafford var tidigt nära att ta ledningen när Rasmus Højlund tog fram bollen i planen och serverade Alejandro Garnacho. Argentinaren lyckades däremot inte få sitt avslut på mål från bra vinkel.

"Garnachos miss är nästan oförlåtlig", skrev Anton Toloui i Sky Sports livechatt.

I stället var det Southampton som var det bättre laget i första halvlek och gästerna hade sina lägen, exempelvis en dubbelchans efter knappa halvtimmen som tvingade United-keepern André Onana till två svettiga parader. Kort därefter sköt Kamaldeen Sulemana ett skott som smet tätt utanför bortre stolpen.

Till slut kom utdelningen.

Strax före paus skarvades en hörna in framför mål. Bollen styrde på Manuel Ugarte och in i Manchester Uniteds kasse, fram till 0-1. Det var tionde hörnmålet som jätten släppte in den här säsongen.

"Återigen chockerande försvarsspel på en hörna. Southampton förtjänar sin ledning. United har varit skräp i den här halvleken", skrev The Times-journalisten Paul Hirst på X.

Adam Bate på Sky Sports:

"Det är svårt att ursäkta att vara så dåliga på hemmaplan mot tabelljumbon", skrev han.

De tillresta Southampton-fansen var nöjda med ledningen på Old Trafford.

"Hur dåliga kan ni vara? Vi leder på bortaplan", sjöng supportrarna och syftade på att laget är segerlöst på bortaplan.

När domarens vissla för halvtidsvila ljöd buades Manchester United-spelarna ut av hemmapubliken. Men inte mycket bättre blev det efter paus.

I början av andra halvlek var det i stället Southampton som skapade den första farliga chansen och återigen var det vasse Sulemana som bröt igenom i offensivt straffområde, men avslutet smet utanför ena stolpen.

Därefter vaknade giganten till liv i jakten på en kvittering. Med dryga halvtimmen kvar tog sig Alejandro Garnacho runt på vänsterkanten och slog ett lågt inlägg till inbytte Antony som dock fick felträff när han skulle lägga in bollen i öppet mål.

En ordentlig bom.

"Antony får ett öppet mål från några meters håll och lyckas på något sätt få bollen till (Aaron) Ramsdale. Otroligt", skrev Daily Echo-journalisten Alfie House som följer Southampton på nära håll.

Manchester United tryckte på och spräckte till slut sin målnolla. I 82:a minuten drev Amad Diallo in från sin högerkant, tog sig förbi sin försvarare och tryckte dit 1-1.

Och det skulle bli en vändning.

När uret hade tickat upp på 90 minuter höll sig Amad Diallo återigen framme. På en läckert framchippad boll slängde sig ytterforwarden fram och med tån petade han in det förlösande mål.

"Amad är kvällens hjälte, säsongens hjälte för United. Vilken spelare", skrev Adam Bate.

Manchester United undvek en ordentlig missräkning och gick till slut vinnande ur fajten med 3-1 efter att Diallo fullbordat sitt hattrick på tilläggstid, efter en ordentlig bjudning i gästernas läger. Tre mål inom loppet av tolv minuter för ivorianen alltså.

"Vad har jag precis bevittnat... Amad räddar jobb på Old Trafford", skrev Manchester United-profilen Rio Ferdinand på X.

Hattrickhjälten själv:

- Du måste ha tro. Vi trodde på det till slutet och är väldigt glada över segern. Vi är väldigt glada, säger Amad Diallo till TNT efteråt.

Inom loppet av en vecka har 22-åringen signerat ett nytt långtidskontrakt och gjort sitt första hattrick i Manchester United-tröjan.

- Kanske en av de bästa veckorna i mitt liv. Jag är väldigt glad. Laget förtjänade att vinna den här matchen och jag är väldigt glad, säger han.

- Vi vet att vi har kvalitetsspelare i laget. Ibland behöver vi vara hungrigare i sista tredjedelen. Jag är så glad eftersom laget förtjänade den här segern.

Diallo fick spela wingback i avstängde Diogo Dalots frånvaro.

- Jag är redo att spela vilken position som tränaren än vill sätta mig i. Jag är redo att slåss för den här klubben, säger hjälten.

Southampton-tränaren anser att hans lag inte var tillräckligt "street-smart" när man skulle försvara sin ledning.

- Du måste vara italiensk. Ta några frisparkar, komma tillbaka (i rätt positioner). Vi är som barn, säger Ivan Juric enligt BBC.

Resultatet innebär att Manchester United tar sig upp på tolfte plats i Premier Leagues tabell.

Startelvor:

Manchester United: Onana -Yoro, de Ligt, Martinez - Diallo, Mainoo, Ugarte, Mazraoui - Fernandes, Højlund, Garnacho.

Southampton: Ramsdale - Bree, Bednarek, Harwood-Bellis - Sugawara, Ugochukwu, Aribo, Walker-Peters - Dibling, Sulemana, Fernandes.