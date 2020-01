Efter Brexit - kan bli färre svenskar i PL: "Tuffare att gå dit"

Premier League-klubbar kan få svårt att värva europeiska spelare under 18 år efter Brexit, skriver The Telegraph. Det kan leda till färre svenska ungdomsproffs i England. - Det är klart att det blir tuffare för unga spelare att ta sig dit, säger Magnus Erlingmark, generalsekretrare på Spelarföreningen, till Fotbollskanalen.

Premier League-klubbar ser - från och med januari-transferfönstrets slut den 31 januari - inte ut att kunna värva europeiska spelare under 18 år. Det menar flera jurister i en artikel i engelska tidningen The Telegraph.

Storbritanniens utträde från EU den 31 januari i år innebär, enligt tidningen, en ny verklighet för de engelska storklubbarna och möjligen kommer Arsenal framöver inte att kunna värva en framtida Cesc Fabregas i ung ålder eller i Manchester Uniteds fall en Paul Pogba i ung ålder för spel i akademin.

The Telegraph rapporterar att Premier League-klubbarna inte tror att Brexit ska vara ett problem för att kunna värva utländska spelare under 18 år i exempelvis sommar, men enligt ledande idrottsadvokater i England kommer troligen det pågående transferfönstret, som gäller över januari månad, vara det sista där brittiska klubbar kan värva europeiska spelare under 18 år utifrån Fifas nuvarande "EU-undantag".

Fifa hindrar nämligen spelare under 18 år från att flytta till klubbar i ett annat land om inte flytten sker inom två länder i EU eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilka Storbritannien lämnar 31 januari i år i och med Brexit. Därmed ryms Storbritannien, från den första februari i år, inte inom Fifas "EU-undantag".

- Det finns en stor förvirring. Jag skulle råda klubbarna att värva en spelare som de identifierat redan nu för att inte lämna det åt Fifa, speciellt när det inte finns någon vägledning i det här, säger advokaten Jake Cohen till tidningen.

Owen Jones, som är specialist på ämnet, håller med:

- Vad jag förstår är det här det sista fönstret där klubbarna kommer att ha möjlighet att värva 16- och 17-åringar, såvida inte något förändras i Fifa-förordningarna.

Samtidigt har EU och Storbritannien kommit överens om en så kallad övergångsperiod från det formella utträdet till den 31 december i år. Under den tiden kommer alla nuvarande EU-regler att gälla för landet, även om brittiska företrädare och politiker lämnar EU-institutionerna och lagstiftningsprocessen.

The Telegraph skriver att Storbritannien och Fifa därmed skulle kunna knyta ett avtal om att få vara en del av "EU-undantaget" under den övergångsperioden, men att det inte är självklart. Därmed skulle vinterns transferfönster kunna vara det sista för bland annat Premier League-klubbarna att värva europeiska spelare under 18 år. Därefter kan inte Storbritannien gå under det nuvarande "EU-undantaget" med anledning av att landet inte längre är en del av EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om det inte sker någon förändring där, skriver tidningen.

Flera svenska spelare har genom åren flyttat till England i ung ålder, däribland Peter Gwargis till Brighton & Hove Albion och Martin Olsson till Blackburn Rovers. Båda spelarna skulle fylla 18 samma år som de flyttade till England, men var 17 år när övergångarna först blev presenterade.

Magnus Erlingmark, som är generalsekreterare i spelarnas intresseorganisation Spelarföreningen, tror därmed på att det kan bli färre svenska ungdomsproffs i England framöver utifrån hur regelverket ser ut just för stunden.

- Vi har väl egentligen ingen åsikt, men det är klart det blir tuffare för unga spelare att ta sig dit och det blir det för alla i hela Europa, som tillhör EU och EES, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi har dock själva inget mål med att spelarna ska åka ut tidigt. För de allra flesta tror vi inte att det passar bra, då vi inte tror att man blir en bättre fotbollsspelare om man sticker tidigt. Vi tror att man kan utvecklas minst lika bra eller bättre i hemmamiljön. Vi har från Spelarföreningen inga andra synpunkter, då det här är ett faktum, men förmodligen blir det svårare för spelare generellt att komma dit, även i äldre åldrar. De har tidigare varit nästintill ett krav på att du måste vara en A-landslagsspelare för att kunna få möjlighet att spela i Premier League och England.

Erlingmark spekulerar i att andra länder möjligen kan dra nytta av Brexit.

- Det är kanske så att andra länder tar vid och att det blir än mer intressant för talanger än tidigare, men det är svårt att ha någon idé om det. Det är väl pengarna i England som styrt det också, att det är så pass mycket pengar och att spelare kan tjäna bra pengar även i ungdomslag. De pengarna finns ju inte riktigt i de andra länderna just nu eller i varje fall inte den bredden. Alla lag har ju det väldigt bra i England, även i Championship. I många andra europeiska ligor kan det vara ännu större skillnad mellan de rikaste och fattigaste lagen i högstaligan.

Hur mycket frågor får Spelarföreningen om att flytta till exempelvis England tidigt?

- Vi får frågor ibland om det och om att gå utomlands. Det kan ofta vara frågor, där man på något sätt även i kontakt med agenter har blivit lovad att komma utomlands, träna och skriva avtal med utländska klubbar. Det kan vara ett lockbete att skriva på, samtidigt som det är svårt med genvägar. Man måste ändå göra jobbet för att komma dit och det går lika bra att göra jobbet här hemma och klara av både utbildning och skola samtidigt som också är jätteviktigt för livet. Frågan är bara hur många av alla ungdomar som nu lägger ner sin själ i elitfotbollen i unga år som går hela vägen till seniorfotbollen. Det är väldigt många som faller av under vägen, både de som går utomlands och stannar i Sverige.

Tidigare har flera stora europeiska klubbar, däribland Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid och Chelsea straffats för värvningar av minderåriga spelare. För att värva en spelare som är under 18 år krävs det tillstånd av Fifa och dispens, som kan ges om spelarens föräldrar flyttar från ett land till ett annat på grund av jobb, men även om spelaren är mellan 16-18 år och flyttar inom EU, det vill säga "EU-undantaget", och om den fotbollsmässiga utbildningen är på högsta nationella nivå.