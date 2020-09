Efter kapprustningen - Everton besegrade Tottenham i premiären

Denna helg sparkades en ny säsong av engelska Premier League igång. Under söndagen var det dags för José Mourinhos Tottenham och Carlo Ancelottis Everton att gå in i seriespelet - och kapprustade Everton drog det längsta strået med nyförvärven James Rodriguez, Abdoulaye Doucouré och Allan med från start.

Med kvarten spelad kom matchens första riktigt stora målchans. Evertons brasilianske forward, Richarlison, blev frispelad och dribblade bort Tottenham-målvakten Hugo Lloris. Men när han skulle rulla in bollen i öppet mål tappade han balansen och sköt högt över. Dock, från ganska snäv vinkel.

Men tio minuter in i den andra halvleken fick Everton utdelning och öppnade målskyttet, dock inte genom Richarlison. Lucas Digne matade in en ett frisparksinlägg i Tottenhams straffområde som Dominic Calvert-Lewin nådde högst på - och Everton-anfallaren nickade säkert och ostört in 1-0 till bortalaget.

Everton släppte inte foten från gasen efter Calvert-Lewins ledningsmål. "The Toffees" gick för att göra ett andra mål istället för att backa hem och försvara sin ledningen. Man skapade ytterligare några chanser och hade majoriteten av bollinnehavet - men det blev inga fler mål i matchen.

Everton vann premiären på Tottenham Hotspur Stadium med 1-0. Härnäst möter man West Brom hemma på Goodison Park, medan Tottenham åker ner till sydkusten för att möta Southampton.

Startelvor:

Tottenham: Lloris - Doherty, Alderweireld, Dier, Davies - Hojbjerg, Winks - Moura, Alli, Min Song - Kane

Everton: Pickford - Coleman, Mina, Keane, Digne - Gomes, Allan, Doucoure - Rodriguez - Richarlison - Calvert-Lewin